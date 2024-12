Wall Street boekt winst na positief rapport over economie VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger gesloten. Een rapport van de Federal Reserve wees op toenemend optimisme bij Amerikaanse bedrijven. Jerome Powell, voorzitter van de centralebankenkoepel, zei in een speech dat de economie van de Verenigde Staten in een goede staat verkeert.

Het gemoed van beleggers kreeg ook een oppepper dankzij zeer goed ontvangen kwartaalresultaten van softwareleverancier Salesforce en chipproducent Marvell. Hun verwachtingen voor de komende periode sterkten de hoop dat ze flink zullen profiteren van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie. Salesforce eindigde 11 procent hoger en Marvell werd ruim 23 procent meer waard.

De drie bekendste graadmeters op Wall Street sloten opnieuw met records. De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot 0,7 procent hoger op 45.014,04 punten. De S&P 500 won 0,6 procent tot 6086,49 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 19.735,12 punten.