Spaanse premiersvrouw Gómez officieel beschuldigd van corruptie

MADRID (ANP/AFP) - Begoña Gómez, de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez, is officieel in staat van beschuldiging gesteld voor verschillende corruptiemisdrijven. Dit na een jarenlang strafrechtelijk onderzoek naar Gómez in haar rol als programmadirecteur aan de Madrileense universiteit Complutense. Die aanstelling kreeg ze in 2020, nadat Sánchez in 2018 premier was geworden.

In 2024 werd een onderzoek naar haar ingesteld voor vermeend misbruik van haar positie als presidentsvrouw. De onderzoeksrechter acht bewezen dat Gómez zich op verschillende momenten schuldig heeft gemaakt aan onder meer verduistering, beïnvloeding en corrupte transacties.

Het is nu aan de rechtbank om te bepalen of Gómez zal worden vervolgd voor deze aantijgingen. Naar premier Sánchez' broer David lopen vergelijkbare onderzoeken. Ook Sánchez' voormalige rechterhand en minister van Transport José Luis Ábalos raakte in opspraak, vanwege het aannemen van steekpenningen. Het proces tegen hem begon afgelopen week.