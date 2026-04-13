Spaanse premiersvrouw Gómez officieel beschuldigd van corruptie

door anp
maandag, 13 april 2026 om 22:00
MADRID (ANP/AFP) - Begoña Gómez, de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez, is officieel in staat van beschuldiging gesteld voor verschillende corruptiemisdrijven. Dit na een jarenlang strafrechtelijk onderzoek naar Gómez in haar rol als programmadirecteur aan de Madrileense universiteit Complutense. Die aanstelling kreeg ze in 2020, nadat Sánchez in 2018 premier was geworden.
In 2024 werd een onderzoek naar haar ingesteld voor vermeend misbruik van haar positie als presidentsvrouw. De onderzoeksrechter acht bewezen dat Gómez zich op verschillende momenten schuldig heeft gemaakt aan onder meer verduistering, beïnvloeding en corrupte transacties.
Het is nu aan de rechtbank om te bepalen of Gómez zal worden vervolgd voor deze aantijgingen. Naar premier Sánchez' broer David lopen vergelijkbare onderzoeken. Ook Sánchez' voormalige rechterhand en minister van Transport José Luis Ábalos raakte in opspraak, vanwege het aannemen van steekpenningen. Het proces tegen hem begon afgelopen week.
POPULAIR NIEUWS

Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

ANP-527219815

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

gandr-collage

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

collage

Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

179987239_m

Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

IMG_3602

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

