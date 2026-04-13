Wall Street daalt door afnemende hoop op snel einde oorlog

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag lager geopend. Het mislukken van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgelopen weekend in Islamabad heeft de vrees aangewakkerd dat de oorlog langer gaat duren dan gedacht. De olieprijzen schoten daardoor weer omhoog, na de daling vorige week die volgde op het voorlopige staakt-het-vuren in het Midden-Oosten. Beleggers vrezen dat de hogere energieprijzen de economieën wereldwijd verder onder druk zullen zetten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 47.680 punten. De S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6799 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent op 22.843 punten.

De hoop op een snel einde aan de oorlog zorgde vorige week nog voor de beste week voor de Amerikaanse beursgraadmeters in 2026. De S&P 500 steeg vorige week 3,6 procent en de Dow won 3 procent. De Nasdaq klom 4,7 procent op weekbasis door de aankondiging van een staakt-het-vuren van twee weken tussen de VS en Iran.

Mislukte vredesgesprekken

Vrijdag lieten de Amerikaanse beurzen al weinig beweging zien in de aanloop naar de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. De Amerikaanse vicepresident JD Vance verliet Islamabad afgelopen weekend zonder een vredesakkoord door de onwil van Iran om de ontwikkeling van kernwapens te staken.

Na het mislukken van de vredesbesprekingen kondigde president Donald Trump aan dat de Amerikaanse marine de Straat van Hormuz gaat blokkeren. Die zeestraat is een belangrijke transportroute voor olie en gas uit het Midden-Oosten. Iran heeft laten weten de blokkade niet te zullen toestaan. Ook meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat Trump overweegt de militaire aanvallen op Iran te hervatten.

Olieprijzen

De olieprijzen stegen weer tot boven de 100 dollar per vat. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, kostte 7 procent meer op 101,90 dollar per vat en Amerikaanse olie werd eveneens 7 procent duurder.

Olie- en gasconcerns Chevron, Exxon Mobil en ConocoPhillips stegen tot 2 procent dankzij de hogere brandstofprijzen. Aandelen in de reisbranche daalden daarentegen door de vrees voor hogere brandstofkosten. Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines en JetBlue Airways zakten tot 3,3 procent.

Op Wall Street begint deze week het cijferseizoen. Zo komen de bankconcerns Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Bank of America later deze week met resultaten. Goldman Sachs opende maandag al de boeken en verloor 4 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers.