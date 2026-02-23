Wall Street daalt scherp door AI-angst en hogere heffingen

NEW YORK (ANP) - De beurskoersen op Wall Street gingen maandag scherp omlaag door opnieuw opgelaaide zorgen over de gevolgen van kunstmatige intelligentie op verschillende sectoren. Ook stond de handel onder druk door het besluit van president Donald Trump om de wereldwijde tarieven te verhogen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent lager op 48.804,06 punten en de breder samengestelde S&P 500-index daalde 1 procent tot 6837,75 punten. Techbeurs Nasdaq sloot met een verlies van 1,1 procent op 22.627,27 punten.

De zorgen over wat AI voor de economie kan betekenen groeiden afgelopen weekend na een rapport van Citrini Research. Volgens het onderzoeksbureau kan de AI-revolutie de bredere economie schaden, onder andere door een werkloosheid van 10 procent te veroorzaken. Het onderzoeksrapport werd aangehaald op de handelsvloeren van Wall Street als verklaring voor de zwakte in softwareaandelen en aandelen van reisbedrijven. Zo daalde Booking Holdings met ruim 5 procent en verloor American Express 7,2 procent.

Invoertarieven

Ondertussen herhaalde Trump maandag dat hij de invoertarieven kan verhogen en waarschuwde dat landen die "spelletjes" willen spelen hogere heffingen kunnen verwachten. Dat gebeurde nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof vrijdag een groot deel van de importheffingen van Trump onwettig had verklaard. Trump kondigde daarop meteen een nieuw wereldwijd invoertarief van 10 procent aan op buitenlandse goederen en verhoogde dat tarief later naar 15 procent.

Eli Lilly steeg 4,9 procent. Het nieuwe afslankmedicijn van de Deense farmaceut Novo Nordisk bleek in een onderzoek minder effectief te zijn dan het medicijn van Eli Lilly. Novo Nordisk, dat ook een notering heeft in New York, kelderde 16,4 procent.

Koersdaling bitcoin

Cryptobeurs Coinbase verloor 6,5 procent door een koersdaling van de bitcoin. De grootste cryptomunt ter wereld werd 4 procent goedkoper doordat beleggers minder risico's namen in afwachting van de ontwikkelingen rond het handelsbeleid van Trump.

Goud en zilver, die in onzekere tijden als veilige beleggingen worden gezien, stegen daarentegen in waarde. Goudproducent Newmont steeg daardoor 1,7 procent.