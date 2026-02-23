ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijna 20 landen veroordelen stappen richting annexatie Westoever

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 22:46
anp230226193 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - Een groot aantal landen heeft zich uitgesproken tegen recente stappen van Israël om de controle over de Westelijke Jordaanoever te vergroten. In een gezamenlijke verklaring bestempelden de buitenlandministers van bijna twintig landen, waaronder een groot aantal Europese landen, deze stappen als "pogingen om het gebied te annexeren en de Palestijnse staat te ondermijnen".
Israël stemde deze maand in met een reeks initiatieven, waaronder het starten van een proces om land op de Westelijke Jordaanoever te registreren als "staatseigendom" en om Israëliërs toe te staan er rechtstreeks land te kopen.
"De stappen maken deel uit van een duidelijk traject dat erop gericht is de realiteit ter plaatse te veranderen en een onacceptabele de facto annexatie te bevorderen", staat in de verklaring.
Onder meer de buitenlandministers van Frankrijk, Spanje, Zweden, Noorwegen en Luxemburg sloten zich aan bij de verklaring, net als veel moslimstaten. Nederland ondertekende de verklaring niet. Vorige week spraken de VN-ambassadeurs van ruim tachtig landen zich ook al uit tegen de stappen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

Loading