Opnieuw doden door Amerikaanse aanval op vermeende drugsboot

WASHINGTON (ANP/AFP) - Door een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn opnieuw drie doden gevallen. Dat meldt het Amerikaanse leger.

Het Southern Command, dat verantwoordelijk is voor de Amerikaanse strijdkrachten in de regio, zei op X dat de boot "op doorreis was langs bekende drugssmokkelroutes in het Caribisch gebied en dat het zich bezighield met drugssmokkelpraktijken". Het bericht bevatte ook een video van een boot die wordt verwoest door een explosie.

Sinds begin september vallen de Verenigde Staten geregeld boten aan waarvan het vermoeden bestaat dat ze worden gebruikt voor drugssmokkel. Door de meest recente aanval is het aantal doden dat bij de aanvallen viel opgelopen tot zeker 150.

De regering van president Donald Trump zegt zich te richten op zogenoemde "narco-terroristen" in Latijns-Amerika. Hard bewijs dat de boten die het doelwit zijn betrokken zijn bij drugssmokkel blijft echter uit. Critici zetten dan ook vraagtekens bij de wettigheid van de acties.