Wall Street eindigt flink hoger na forse verliezen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag fors hoger gesloten. Vrijdag leed Wall Street nog flinke verliezen, na tegenvallende banencijfers en Donald Trumps nieuwe importheffingen. Beleggers hebben hun hoop nu gevestigd op renteverlagingen door de Federal Reserve.

Vorige week vrijdag kwam het statistiekbureau van het Amerikaanse ministerie van Arbeid met een tegenvallend banenrapport. Daaruit kwam naar voren dat er in juli veel minder nieuwe banen bijkwamen dan verwacht. De cijfers over de twee maanden daarvoor werden daarnaast flink naar beneden bijgesteld. De banengroei speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank de rente in september zal verlagen. Dan is de eerstvolgende rentevergadering.

De Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent hoger op 44.173,64 punten. Vrijdag daalde de Dow Jones nog 1,2 procent. De brede S&P 500-index eindigde 1,5 procent hoger op 6329,94 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 2 procent tot 21.053,58 punten.

Tesla stijgt

Tesla steeg 2,2 procent. De elektrische autofabrikant heeft topman Elon Musk een aandelenpakket ter waarde van 29 miljard dollar toegekend. Daarmee hoopt het bedrijf de rijkste man ter wereld langer bij Tesla te houden.

Spotify klom 5 procent. De muziekstreamingdienst kondigde aan vanaf september de maandelijkse prijs van een van zijn abonnementen in bepaalde markten te verhogen. Spotify maakte vorige week bekend in het afgelopen kwartaal een miljoenenverlies te hebben geleden, onder meer door gestegen loonkosten. Het bedrijf haalde wel opnieuw meer nieuwe abonnees binnen en verwacht dit kwartaal een verdere groei.

Paramount Global daalt

Mediaconcern Paramount Global, dat fuseert met productiehuis Skydance Media, daalde 5,4 procent. Topman David Ellison van Skydance wordt na de afronding van de fusie op 7 augustus de topman van het nieuwe bedrijf. Dat bedrijf wordt naar verwachting opgedeeld in drie hoofdsegmenten. Paramount is het moederbedrijf van de gelijknamige Hollywoodfilmstudio en de televisiezenders CBS en MTV. Skydance zit achter de productie van films als Mission: Impossible Dead Reckoning.

Verder keken beleggers uit naar kwartaalresultaten die later deze week verschijnen. Advanced Micro Devices (AMD), dat dinsdag na de slotbel op Wall Street met cijfers komt, steeg 3 procent.