Wall Street flink hoger na aankondiging nieuwe heffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke koerswinsten gesloten. Beleggers verwerkten de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat nieuwe importheffingen worden opgelegd aan landen die zelf ook tarieven op Amerikaanse goederen hebben. Verder waren er ook weer veel bedrijfsresultaten op Wall Street, waaronder van de grote producent van netwerkapparatuur Cisco.

Trump kondigde zogeheten wederkerige heffingen aan, oftewel tarieven die even hoog zijn als de heffingen van landen op producten uit de Verenigde Staten. Met die tarieven komt hij een belangrijke verkiezingsbelofte na. Trump zei vanuit het Witte Huis dat de tarieven voor "eerlijkheid" zullen zorgen in de Amerikaanse handel met andere landen. "We willen een gelijk speelveld."

Hij stelde verder dat bondgenoten van de VS "vaak erger dan onze vijanden zijn" op handelsgebied. Naar verwachting gaan die wederkerige heffingen begin april in. De beoogde Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick verklaarde dat per land zal worden gekeken naar de heffingen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent in de plus op 44.711,43 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1 procent tot 6115,07 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,5 procent vooruit tot 19.945,64 punten.