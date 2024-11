Wall Street gemengd in afwachting cijfers AI-chipbedrijf Nvidia

NEW YORK (ANP) - De belangrijkste graadmeters op Wall Street zijn woensdag gemengd gesloten. Beleggers wachtten in spanning op de resultaten van Nvidia, die na de slotbel naar buiten komen. De verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) wist in de afgelopen kwartalen steeds de hooggespannen marktverwachtingen te overtreffen en is uitgegroeid tot de waardevolste beursgenoteerde onderneming ter wereld. De cijfers van het bedrijf kunnen de markt daardoor flink in beweging zetten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex in New York eindigde 0,3 procent hoger op 43.408,47 punten. De brede S&P 500-index bleef min of meer onveranderd op 5917,11 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 18.966,14 punten.

Beleggers zijn met name benieuwd naar nieuws over Nvidia's nieuwste Blackwell-chip, die eerder dit jaar werd onthuld. Topman en oprichter Jensen Huang zei vorige maand dat de nieuwe AI-chip "volop in productie" is en dat de vraag ernaar "waanzinnig" is. In afwachting van de cijfers daalde het aandeel bijna 1 procent.