Parlementariërs VS steggelen over vrijgeven onderzoek naar Gaetz

WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse parlementscommissie die onderzoek deed naar beoogd minister van Justitie Matt Gaetz, is het niet eens geworden over het vrijgeven van het onderzoeksrapport. De Republikeinse commissievoorzitter Michael Guest meldde na een urenlange bijeenkomst van het House Ethics Committee dat er geen overeenstemming is bereikt. Hij onthield zich van verder commentaar, bericht The New York Times.

Het vrijgeven van het onderzoek ligt politiek gevoelig. De commissie onderzocht beschuldigingen van onder meer seksueel wangedrag, misbruik van campagnefondsen en drugsgebruik door voormalig afgevaardigde Gaetz. Trump schoof hem vorige week naar voren om minister te worden en Gaetz gaf daarna zijn zetel op in het Huis van Afgevaardigden. Dat hij is opgestapt betekent volgens de Republikeinse voorzitter Mike Johnson van het Huis dat de commissie niet langer bevoegd is om het onderzoek vrij te geven. Hij zou Guest ook achter gesloten deuren hebben aangespoord dat vooral niet te doen.

Senatoren van beide grote partijen eisen ondertussen wel inzage in de onderzoeksresultaten. De Senaat moet de benoeming van Gaetz nog goedkeuren en leden willen alle relevante informatie inzien. De kandidaat-minister lag voorheen nog wel eens overhoop met zijn partijgenoten in het parlement, die hij nu nodig heeft. Zo bespotte hij topfiguren als senator Mitch McConnell met de bijnaam "McFailure".