Wall Street hoger na sterk begin beursweek

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. De beurshandel begon de week al sterk door de deal tussen de Verenigde Staten en China om de hoge wederzijdse importheffingen tijdelijk fors te verlagen. Daardoor werden de zorgen over de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en een wereldwijde economische recessie verminderd.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,2 procent hoger op 42.221 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 5901 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 19.130 punten.