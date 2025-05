Halsema: kabinet moet Israël tot de orde roepen

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in een toespraak in de gemeenteraad gezegd dat het kabinet Israël tot de orde moet roepen. "Het Nederlandse kabinet zegt een streep in het zand te trekken. Dat is enkel betekenisvol als het tot praktische daadkracht leidt: de Israëlische regering tot de orde wordt geroepen en vrede wordt afgedwongen."

Ook noemde ze dat de directeur van het NIOD en onafhankelijke mensenrechtenorganisaties spreken van genocidaal geweld in Gaza. "Als dergelijke gezaghebbende instituten tot deze analyse komen dan moeten we het politieke meningsverschil achter ons laten en eensluidend de gruwelijkheid van de mensenrechtenschendingen veroordelen."

Vorige week zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) dat Nederland wil dat de EU onderzoekt of Israël zich nog wel houdt aan regels over mensenrechten en democratische principes. Daarmee wilde hij een "streep in het zand trekken".