Wall Street hoger richting rentebesluit Fed, Disney bij winnaars

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later tijdens de handelsdag. De Amerikaanse centrale bank zal dan naar verwachting de rente opnieuw onveranderd laten, ondanks herhaalde oproepen van president Donald Trump om de rente juist te verlagen.

Walt Disney was verder een winnaar met een plus van bijna 9 procent. Het media- en entertainmentconcern kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het boekjaar. Disney profiteerde van sterke prestaties bij zijn pretparken en streamingdienst Disney+. Ook kondigde Disney zijn eerste pretpark in het Midden-Oosten aan, Disneyland Abu Dhabi.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,4 procent hoger op 40.980 punten. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 5614 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent op 17.725 punten. Op maandag en dinsdag waren nog verliezen te zien.