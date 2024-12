Wall Street lager in afwachting van rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank besluit woensdag of de rente in de grootste economie van de wereld opnieuw wordt verlaagd. Over het algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente verlaagt met een kwart procentpunt, dat zou dan de derde verlaging op rij zijn.

Dinsdag begon de Fed aan zijn tweedaagse rentevergadering, de laatste van dit jaar. Op de aandelenbeurzen wordt er rekening mee gehouden dat de Fed in 2025 voorzichtiger is met het verlagen van de rente, gezien de hardnekkige inflatie en de plannen van aankomend president Donald Trump om de Amerikaanse groei aan te jagen.

De Dow-Jonesindex daalde 0,6 procent op 43.449,90 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 6050,61 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent naar 20.109,06 punten.