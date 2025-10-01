Wall Street lager na shutdown overheid VS, Nike bij stijgers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de shutdown van de Amerikaanse overheid. Beleggers op Wall Street zijn voorzichtig en vragen zich af hoelang die overheidssluiting gaat duren en wat de gevolgen voor de economie zullen zijn. Bij de bedrijven stond sportmerk Nike bij de winnaars na bekendmaking van kwartaalresultaten.

De shutdown kan gevolgen hebben voor de publicatie van macro-economische gegevens door de overheid, zoals het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat voor vrijdag op de agenda staat. Die publicaties kunnen vertraging oplopen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,2 procent lager op 46.350 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 6664 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 22.561 punten. Op dinsdag stegen de hoofdgraadmeters nog ondanks de dreigende shutdown.

Amerikaanse arbeidsmarkt afkoelen

Loonstrookverwerker ADP meldde woensdag al wel cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. Volgens ADP kromp de werkgelegenheid vorige maand met 32.000. Economen rekenden in doorsnee juist op een groei met 45.000 arbeidsplaatsen. Daarnaast werd het cijfer van augustus herzien naar een kleine krimp van een eerdere banengroei.

In het officiële banenrapport wordt ook de werkgelegenheid bij de overheid meegenomen. De laatste maanden is de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk aan het afkoelen. Mede daardoor kwam de Amerikaanse centrale bank vorige maand met de eerste renteverlaging van dit jaar. De Federal Reserve gaat de rente dit jaar waarschijnlijk nog verder verlagen.

11,7 miljard dollar omzet

Nike won 5 procent. Het bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet dan verwacht. De omzet bedroeg 11,7 miljard dollar, terwijl kenners op 11 miljard dollar hadden gerekend. Het bedrijf is onder leiding van topman Elliot Hill bezig met een herstelplan om de kwakkelende verkopen aan te jagen, onder meer door de banden met verkooppartners weer aan te halen. Ook worden oude voorraden weggewerkt en topmanagers vervangen.

De goudprijs steeg naar een nieuw record door alle politieke onzekerheid in Washington. In onrustige tijden wordt het edelmetaal als veilige belegging beschouwd. Goudproducenten als Barrick Mining en Newmont Mining profiteerden met plussen tot 1,6 procent.