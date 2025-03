Wall Street lager om vrees handelsoorlog en impact op economie

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag flink lager geëindigd. Na twee dagen van relatieve rust op Wall Street, staken de vrees voor een handelsoorlog en de impact daarvan op de economie en de inflatie weer de kop op. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt later op de avond importheffingen op auto's aan, wat de wereldwijde handelsrelaties verder onder druk kan zetten.

Ook uitspraken van president Alberto Musalem van de Federal Reserve in St. Louis leken indruk te maken op beleggers. Volgens hem is het onduidelijk of de impact van de importheffingen op de inflatie tijdelijk zal zijn. Ook zei hij dat er een groter risico is dat de inflatie in de VS boven de doelstelling van 2 procent blijft hangen. Daardoor zou de Fed kunnen besluiten de rente langer ongewijzigd te laten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 42.454,79 punten. De brede S&P 500 verloor 1,1 procent tot 5712,20 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 2 procent tot 17.899,02 punten.

Magnificent 7

Techbedrijven zijn doorgaans gevoelig voor hogere rentetarieven. Onder meer de koersen van de 'Magnificent 7', een groep grote techbedrijven waar bijvoorbeeld Nvidia (min 6 procent), Microsoft (min 1,3 procent) en Apple (min 1 procent) toe behoren, eindigden daardoor lager.

GameStop maakte een koerssprong van 11,7 procent. De verkoper van videogames heeft bekendgemaakt in bitcoins te gaan investeren. De cryptomunt moet worden toegevoegd aan de financiële reserves. GameStop is niet het eerste beursgenoteerde bedrijf dat in bitcoin investeert. Onder meer softwarebedrijf Strategy, voorheen bekend onder de naam MicroStrategy, investeert miljarden in de munt en heeft zijn beurskoers sindsdien flink zien stijgen.

Boeing

Boeing zakte 2,2 procent. Dinsdagavond werd bekend dat de vliegtuigfabrikant op 23 juni terecht moet staan in een strafzaak over twee crashes met zijn 737 MAX-toestellen. Bij die crashes in 2018 en 2019 kwamen 346 mensen om het leven. Boeing voerde gesprekken met justitie om tot een akkoord te komen, maar de rechter heeft de deadline voor deze overeenkomst geschrapt.