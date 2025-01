Wall Street licht hoger aan begin nieuwe termijn Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag licht omhoog. Beleggers reageerden opgelucht dat president Donald Trump, na zijn aantreden op maandag, niet meteen nieuwe importheffingen heeft ingevoerd op buitenlandse producten. Wel dreigde hij na zijn inauguratie vanaf 1 februari 25 procent aan invoerrechten te heffen op goederen uit Canada en Mexico. Met die tarieven wil Trump zijn buurlanden dwingen meer te doen aan de toestroom van illegale verdovende middelen en migranten die zonder toestemming de Mexicaans-Amerikaanse grens oversteken.

Trump dreigde eerder ook met Amerikaanse importheffingen op alle buitenlandse goederen, maar verklaarde dat hij nog niet klaar is om een dergelijke universele heffing in te voeren. De president wil eerst onderzoeken hoe eerlijk de handel is tussen de VS en andere landen, met speciale aandacht voor China, Canada en Mexico. Economen vrezen dat de Amerikaanse importtarieven zullen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog. De Chinese vicepremier Ding Xuexiang waarschuwde in een toespraak op het World Economic Forum in Davos dat een handelsoorlog "geen winnaars kent".

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 43.692 punten. De brede S&P 500-index steeg ook 0,5 procent, naar 6027 punten, en techgraadmeter Nasdaq pluste 0,3 procent tot 19.688 punten. Maandag was Wall Street dicht vanwege Martin Luther King Day.