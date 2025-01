Wilders: uitspraak Greenpeace-zaak mag land niet platleggen

DEN HAAG (ANP) - Als Greenpeace gelijk krijgt in een belangrijke rechtszaak over het stikstof- en natuurbeleid, wil PVV-leider Geert Wilders een discussie over de stikstofregels. Het kan wat hem betreft niet zo zijn "dat er een uitspraak komt die het hele land platlegt", zei hij dinsdag tegen de pers. "Ik denk dat je daar wel zeker voor een groot deel een discussie over kan voeren, voordat je overstag gaat voor wat die rechters in Nederland allemaal vinden."

Milieuactiegroep Greenpeace spande een zaak aan om de Staat te dwingen de stikstofneerslag in gevoelige natuur sneller terug te dringen. Woensdag doet de rechter uitspraak, iets waar politiek Den Haag met veel spanning naar kijkt. Als de Staat verliest, kan dit grote gevolgen hebben voor onder meer bouwvergunningen. Vanuit de regeringscoalitie en het kabinet kwamen de laatste tijd steeds vaker kritische geluiden over de stikstofregels.

Wilders zelf zei vorige week dat hij het liefst zou "kappen met die doorgeslagen stikstofregels". Met enige jaloezie keek hij naar de Amerikaanse president Donald Trump, die vlak na zijn inauguratie de Verenigde Staten terugtrok uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het liefst zou de leider van de grootste regeringspartij sommige besluiten ook zo doorvoeren. "Wij zitten hier te pielen in coalities", verzuchtte Wilders.

Hoe dan ook is een mogelijke uitspraak in het voordeel van Greenpeace aanleiding voor hem om vragen te stellen als: "Zijn we wel op de goede weg bezig? Is dit nu wat we hebben bedoeld met deze regels? Zijn we niet te streng geweest?"