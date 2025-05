Wall Street licht hoger in afwachting van gesprekken VS en China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag licht omhoog. Beleggers wachten vooral op de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China komend weekend. De delegaties van beide landen ontmoeten elkaar zaterdag in het Zwitserse Genève. Het zijn de eerste gesprekken tussen China en de VS sinds president Donald Trump zijn handelstarieven onthulde. Trump sloot donderdag al een handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk en gaf aan dat de torenhoge importheffingen op Chinese goederen verlaagd kunnen worden als de onderhandelingen goed verlopen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 41.475 punten. De brede S&P 500-index klom 0,4 procent tot 5686 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 18.018 punten.