Wall Street licht omhoog na nieuwe recordstanden

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag licht omhoog na het bereiken van nieuwe recordstanden een dag eerder. Berichten dat de Verenigde Staten en Iran overwegen het staakt-het-vuren, dat volgende week dinsdag afloopt, met nog eens twee weken te verlengen, zorgden voor optimisme bij beleggers. Dat zou de partijen meer tijd geven om te onderhandelen over een vredesakkoord en een verdere escalatie van het conflict kunnen voorkomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 48.576 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 7035 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging een fractie omhoog tot 24.020 punten. Woensdag sloten de S&P 500 en de Nasdaq op nieuwe recordniveaus. Voor de Nasdaq was het de elfde winstbeurt op rij. De S&P 500 wist maandag al alle koersverliezen sinds het begin van de Iranoorlog weg te werken.

De Amerikaanse beurzen zijn de afgelopen dagen flink gestegen door de mogelijkheid van een vredesakkoord tussen de VS en Iran. President Donald Trump herhaalde woensdag in een interview met Fox Business dat de oorlog met Iran "bijna voorbij" is en dat Teheran "heel graag een akkoord wil sluiten".

Ook is het cijferseizoen op Wall Street inmiddels in volle gang. PepsiCo won 0,3 procent na publicatie van de resultaten. De snack- en drankenfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De fabrikant van Doritos en Lay's zag de verkoop van zoute snacks weer aantrekken na recente prijsverlagingen. PepsiCo wil de groei van zijn divisie voor zoute snacks weer aanwakkeren na een langdurige dip, door de prijzen van zijn belangrijkste merken tot 15 procent te verlagen.

PPG Industries steeg bijna 6 procent. De concurrent van verfconcern AkzoNobel verhoogt de prijzen van zijn producten wereldwijd met maximaal 20 procent door de hogere kosten van grondstoffen, energie en transport door de oorlog in het Midden-Oosten.

Voyager Technologies won 3 procent nadat NASA het bedrijf de opdracht had gegeven om de zevende particuliere astronautenmissie naar het internationale ruimtestation ISS uit te voeren. Het is de eerste keer dat Voyager Technologies voor een dergelijke missie is geselecteerd.

Beleggers verwerkten ook nieuwe cijfers over wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS. Die vielen iets lager uit dan verwacht.