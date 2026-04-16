Judoka Van Krevel verliest op EK strijd om het brons

TBILISI (ANP) - Naomi van Krevel heeft op de EK judo in het Georgische Tbilisi naast een bronzen medaille gegrepen in de klasse tot 52 kilogram. De 25-jarige judoka verloor in de strijd om het brons van de Spaanse Ariane Toro Soler, die eerder werd uitgeschakeld in de halve finale.

De Nederlandse judoka kwam na ruim een minuut een waza-ari achter tegen de Spaanse. Bij een tweede score van de Spaanse kort daarop, was het met ippon voorbij.

Van Krevel had eerder gewonnen van Sofia Asvesta uit Cyprus en de Spaanse Ayumi Leiva Sanchez. In de kwartfinale verloor ze van de Italiaanse Odette Giuffrida, maar in de herkansingen versloeg ze de Poolse Aleksandra Kaleta met ippon.

Vorig jaar

Bij de EK judo vorig jaar in Montenegro won Van Krevel brons in de klasse tot 52 kilogram.

Nederland sluit de eerste dag van de kampioenschappen af zonder medaille. Naast Van Krevel werd Amber Gersjes al in de eerste ronde uitgeschakeld in de klasse tot 48 kilogram.

Nederland neemt met negen judoka's deel aan de EK in Tbilisi. Op de vorige EK haalde Nederland drie bronzen medailles.