Wall Street licht omhoog voorafgaand aan lang weekend in VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht hoger begonnen. Beleggers deden het rustig aan voorafgaand aan het lange weekend in de Verenigde Staten. Wall Street blijft maandag gesloten op Martin Luther King Day. Na de resultaten van de grote Amerikaanse banken deze week wordt het cijferseizoen volgende week voortgezet met cijfers van streamingdienst Netflix, consumentengoederenconcerns Johnson & Johnson en Procter & Gamble en chipbedrijf Intel.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief na de winstbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 49.606 punten. De brede S&P 500-index klom 0,3 procent tot 6963 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 23.624 punten.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag tot 0,6 procent hoger, mede dankzij beter dan verwachte resultaten van de grote zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley. Ook de chipbedrijven lieten stevige winsten zien dankzij goed ontvangen resultaten en vooruitzichten van de Taiwanese chipmaker TSMC.

Goldman Sachs en Morgan Stanley klommen nu tot 0,2 procent, na winsten van tot bijna 6 procent een dag eerder. Chipbedrijven als Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) wonnen 1,2 en 0,7 procent, na koerswinsten van 2 procent op donderdag. De fabrikanten van geheugenchips Micron Technology, Western Digital en Seagate Technology gingen verder omhoog en stegen tot 7 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en Taiwan. Onder de deal dalen de importheffingen op goederen uit Taiwan en gaan Taiwanese bedrijven honderden miljarden investeren in chipproductie in de VS. China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt, zei fel gekant te zijn tegen de deal.

J.B. Hunt Transport Services zakte 1,7 procent. Het transportbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel wat tegen.

De olieprijzen wonnen meer dan 1 procent na de forse daling van ruim 4 procent een dag eerder. De vrees voor een Amerikaanse aanval op Iran nam af nadat president Donald Trump verklaarde dat het doden van demonstranten door het Iraanse regime volgens hem is gestopt. Trump dreigde eerder militair in te grijpen als er nog meer doden zouden vallen bij de massale protesten tegen het regime.

Beleggers hielden daarnaast de ontwikkelingen rond Groenland in de gaten. Meerdere Europese landen sturen militairen naar het tot het Deense koninkrijk behorende eiland, na aanhoudende claims van Trump dat Groenland Amerikaans moet worden.