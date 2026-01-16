Skeletonster Bos eindigt als vierde in Altenberg

ALTENBERG (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos heeft ook bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen naast een medaille gegrepen. De wereldkampioene van 2025 finishte als vierde in het Duitse Altenberg.

De 32-jarige Bos boekte haar beste resultaat van dit seizoen in de wereldbeker. De winnares van het brons op de Spelen in Beijing liet in de eerste manche de derde tijd noteren en maakte in de tweede omloop een paar foutjes. Een maand voor de Winterspelen in Milaan was de Duitse Jacqueline Pfeifer de snelste in Altenberg. De Belgische Kim Meylemans werd derde en schreef de wereldbeker op haar naam.

"Het was een toprace hier in Altenberg", schrijft Bos op haar website. "Het klopt dat ik niet heb gewonnen, maar ik ben superblij met de progressie. Ik ben superblij met deze laatste wedstrijd voor de Spelen, omdat er dingen waren die niet helemaal liepen en die nu wel weer lopen. Dat geeft veel vertrouwen. Altenberg is voor mij de moeilijkste baan om constant te zijn en dat heb ik toch goed gedaan. Dat ik dan deze drie meiden voor me moet dulden, is zeker geen schande."