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Wall Street onderuit na rentebesluit Fed en stijging olieprijzen

Economie
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 22:32
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al waren er wel drie stemmen in het bestuur voor een verhoging. Daarnaast stegen de olieprijzen hard door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. De chipfondsen stonden opnieuw bij de dalers door aanhoudende zorgen over toenemende concurrentie vanuit China.
Op de financiële markten was al verwacht dat de Fed de rente ongewijzigd zou laten, hoewel niet werd uitgesloten dat er een verhoging kon komen tegen de hoge inflatie. In een toelichting zei Fed-voorzitter Kevin Warsh dat de Amerikaanse economie indrukwekkend weerbaar is tegen de recente prijsschokken en dat de Fed niet zal aarzelen bij het tegengaan van de inflatie.
De Dow-Jonesindex eindigde 2,2 procent lager op 51.594,14 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,5 procent tot 7316,15 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,7 procent tot 24.442,94 punten.
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