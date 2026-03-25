Wall Street opent flink hoger na koersverliezen dag eerder

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke winsten geopend na de koersverliezen een dag eerder. De stemming onder beleggers op Wall Street kreeg steun van berichten dat de Verenigde Staten Iran een plan hebben voorgelegd dat een einde aan de oorlog zou moeten maken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,2 procent hoger op 46.690 punten. De brede S&P 500-index klom 1,1 procent tot 6628 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 22.029 punten. Op dinsdag waren nog minnen tot 0,8 procent te zien.

De olieprijzen gingen fors omlaag door de hoop op een hervatting van de olieaanvoer via de Straat van Hormuz. Een vat Amerikaanse olie werd 5 procent goedkoper op 87,60 dollar en Brentolie kostte ruim 5 procent minder op 98,81 dollar per vat.

Arm Holdings

Arm Holdings behoorde tot de winnaars met een plus van 12 procent. De chipontwikkelaar gaat voor het eerst eigen chips verkopen. De stap levert naar verwachting binnen vijf jaar zo'n 15 miljard dollar per jaar aan extra omzet op. De totale omzet zal daarmee toenemen tot ongeveer 25 miljard dollar, vijf keer zoveel als nu. Meta Platforms, de eigenaar van Facebook en Instagram, wordt de eerste grote klant voor de nieuwe AI-chips voor datacenters van Arm. De Taiwanese chipmaker TSMC zal de chips voor het bedrijf gaan produceren.

ConocoPhillips zakte 0,9 procent. De olieproducent is niet van plan om snel terug te keren naar Venezuela. Volgens topman Ryan Lance heeft het land nog een lange weg te gaan om de miljardeninvesteringen aan te trekken die nodig zijn om de oliesector te herstellen. ConocoPhillips behoorde tot de bedrijven waarvan de bezittingen in Venezuela in 2007 onder president Hugo Chávez in beslag werden genomen.

Destiny Tech100

Destiny Tech100 werd 16 procent meer waard na berichten dat SpaceX mogelijk deze week een aanvraag indient voor een beursgang in New York. Het investeringsfonds heeft een grote positie in het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

Robinhood Markets klom bijna 7 procent. Het handelsplatform kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard dollar aan. Huizenbouwer KB Home zakte 2,4 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten.