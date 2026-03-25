Leeftijdsgrens afsteken vuurwerk moet naar 18 jaar, vindt kabinet

Samenleving
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 14:41
DEN HAAG (ANP) - De minimale leeftijd waarop mensen vuurwerk mogen afsteken, moet naar 18 jaar, vindt het kabinet. Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) sprak in een debat steun uit voor een voorstel van CDA en de Partij voor de Dieren om dat te regelen. "Ik denk dat het verstandig is om dat te doen."
Komende jaarwisseling is siervuurwerk naar verwachting verboden. Groepen mensen die toch vuurwerk willen afsteken, moeten daarvoor een uitzondering aanvragen bij hun gemeente. In het kabinetsbesluit over de voorwaarden voor zo'n uitzondering staat nu nog dat de "ontbranders" minstens 16 jaar moeten zijn.
"Een leeftijdsgrens van 18 jaar sluit beter aan bij bestaande regels rond veiligheid en verantwoordelijkheid", schrijven Jantine Zwinkels (CDA) en Ines Kostić (Partij voor de Dieren) in hun motie. Ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) pleitte voor een grens van 18 jaar.
'Volstrekt ridicuul'
"Volstrekt ridicuul", reageerde Caroline van der Plas (BBB). "Ik snap wel dat een peuter van 3 dat niet mag doen, dat begrijpt iedereen. Als jij 17 jaar bent, en je weet gewoon hoe je met vuurwerk moet omgaan... Dat gaan we toch echt niet doen, hoop ik."
Zwinkels antwoordde dat ze geen nieuwe regel voorstelt. "Het is een aanpassing van de bestaande regels. Er komt geen enkele regel bij." De handhaving en de uitvoerbaarheid gaan er volgens haar juist op vooruit.
