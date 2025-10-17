Wall Street opent gemengd na kredietzorgen regionale banken

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag gemengd geopend, na de verliesbeurt een dag eerder. Nieuwe zorgen over de gezondheid van regionale Amerikaanse banken drukten de stemming bij beleggers. Twee kredietverstrekkers hadden kredietfraude onthuld. Dit leidde tot verdere zorgen over de kredietkwaliteit bij banken, na twee recente faillissementen in de Amerikaanse autosector.

Zo hebben de spraakmakende faillissementen van kredietverstrekker voor auto's Tricolor en auto-onderdelenleverancier First Brands de banken al honderden miljoenen euro's gekost. De onrust in de bankensector roept herinneringen op aan 2023, toen enkele middelgrote banken in de Verenigde Staten omvielen door problemen bij Silicon Valley Bank.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 45.988 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6613 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 22.485 punten. Donderdag sloten de Amerikaanse beursgraadmeters tot 0,7 procent lager door koersverliezen in de financiële sector.

"In tegenstelling tot 2023 lijken de risico's dit keer meer geïsoleerd, maar ze zouden kunnen bijdragen aan het beeld dat het Amerikaanse ondernemingsklimaat en de kredietkwaliteit er slechter voorstaan ​​dan de gegevens suggereren", zei beleggingsstrateeg Francesco Pesole van ING. "Wanneer je één kakkerlak ziet, zijn er waarschijnlijk meer", omschreef topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS, de situatie.

De regionale banken Zion Bancorp en Western Alliance, die donderdag waarschuwden voor verliezen op grote leningen, stegen 3,7 en 3,9 procent, na koersverliezen van tot ruim 13 procent een dag eerder. Grote banken als Citigroup, Morgan Stanley en Wells Fargo verloren tot 1,9 procent.

American Express klom 4,1 procent. De creditcardmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht en werd iets positiever over de verwachte resultaten dit jaar.

Micron Technology verloor 1,9 procent. Volgens persbureau Reuters is het chipbedrijf van plan te stoppen met het leveren van serverchips aan datacentra in China.

Eli Lilly daalde 3,2 procent. President Donald Trump zei tijdens een briefing over vruchtbaarheidsbehandelingen dat de regering ook onderhandelde over veel lagere prijzen voor afslankmedicijnen, zoals Zepbound van Eli Lilly. De Deense concurrent Novo Nordisk, het bedrijf achter afslankmiddel Ozempic, verloor 6,2 procent.