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Wall Street opent hoger, Apple iets lager in afwachting cijfers

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de maand november begonnen. Apple stond bij de dalers op Wall Street in aanloop naar de bekendmaking van kwartaalcijfers later op de dag. Ook kijken beleggers uit naar de Amerikaanse midterms op dinsdag.
Apple daalde 0,4 procent. Het bedrijf presenteert de eerste resultaten onder topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. In het voorgaande kwartaal gingen de omzet en winst van Apple flink omhoog, vooral dankzij gestegen verkopen van iPhones. Vrijdag aan het slot van de handel haalde Apple AI-chipconcern Nvidia nog in als waardevolste bedrijf ter wereld. Apple was toen 5 biljoen dollar waard, tegen 4,9 biljoen dollar voor Nvidia.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent hoger op 52.186 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent tot 7620 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 25.615 punten.
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