De doorsnee werknemer in het mkb kreeg er het afgelopen kwartaal €18 per maand bij. Maar er zijn beroepen waar het veel harder gaat. In één professie was het zelfs €351. Het zal de collega’s op de afdeling ernaast niet ontgaan zijn.

Dit blijkt allemaal uit de Loonindex van Van Spaendonck over het derde kwartaal van 2026. De salarisverwerker zet daarvoor elk kwartaal 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken uit salarisplatform Loket naast elkaar. De logistiek engineer, die bedenkt hoe goederen zo snel en goedkoop mogelijk van magazijn naar winkel gaan, staat bovenaan.

Dit zijn de tien snelst stijgende salarissen

Het gaat om het mediaan brutosalaris per maand: de helft van de mensen met die functie verdient meer, de andere helft minder. De stijging is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2026.

Functie Q2 2026 Q3 2026 Stijging Logistiek engineer €3.899 €4.250 +9,00% Finance business partner €6.684 €7.159 +7,11% Risk manager €7.685 €8.189 +6,56% Contractspeler €3.010 €3.200 +6,31% Zorgassistent €3.110 €3.304 +6,26% Hotelmanager €4.001 €4.240 +5,97% Strateeg €5.200 €5.495 +5,67% Fractiemedewerker €3.640 €3.846 +5,67% Studiecoach €2.607 €2.742 +5,21% Teeltmedewerker €2.784 €2.928 +5,19%

Bron: Van Spaendonck, via Manners. Bedragen afgerond op hele euro’s.

In euro’s ging de risk manager het hardst vooruit: ruim €500 bruto per maand. De finance business partner, die de financiële afdeling verbindt met de rest van het bedrijf en het management cijfermatig adviseert, kreeg er bijna €475 bij.

Waarom de logistiek engineer bovenaan staat

Van Spaendonck geeft in de loonindex geen verklaring voor de sprong. Wel lag de kwetsbaarheid van de logistiek deze herfst op straat: na een cyberaanval op het IT-systeem van Albert Heijn bleven schappen leeg, merkt Manners op. Die aanval is te recent om de stijging te verklaren, maar het laat zien waar bedrijven over moeten nadenken: grotere voorraden, een plan B als de computers platliggen.

Opvallend in de lijst is de contractspeler, in de praktijk meestal een profvoetballer. Het mediaan van €3.200 bruto zegt weinig: een handvol Eredivisie-sterren verdient miljoenen, terwijl veel spelers in de Keuken Kampioen Divisie rond het minimumloon zitten.

Zo verhoudt het zich tot de rest van Nederland

In cijfers

€3.608: het mediaan maandsalaris in het mkb in het derde kwartaal, €18 (0,5 procent) meer dan in het kwartaal ervoor.

€2.608: het minimumloon per maand sinds 1 juli, bijna €49 (1,9 procent) hoger.

38 procent: zoveel ligt het middenloon nog boven het minimumloon. In 2018 was dat bijna 65 procent.

4,0 procent: zoveel stegen de cao-lonen in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS.

De tien banen uit de lijst stegen in drie maanden dus harder dan de cao-lonen in een heel jaar. Een kanttekening: bij kleine functiegroepen kan een paar nieuwe, duurdere of goedkopere werknemers het mediaan al flink verschuiven. Een hoge notering in één kwartaal is dus geen garantie voor het volgende.

Ook bij de zorg zitten de lonen in de lift, al verschilt het per sector wanneer de verhoging komt: in de gehandicaptenzorg kreeg je op 1 november 2 procent erbij , in het verpleeghuis pas in juni 2027.

Tussen het minimumloon en het middenloon zit nu nog ongeveer € 1.000 per maand. - Jade Karthaus, loononderzoeker bij Van Spaendonck

Het minimumloon kruipt naar het midden

Onderaan de loonschaal beweegt meer dan in het midden. Het minimumloon steeg in het derde kwartaal bijna vier keer zo hard als het middenloon. Werknemers zonder cao verdienen met €4.010 nog ruim 14 procent meer dan werknemers met cao (€3.503).

Karthaus ziet de verschillen tussen functies binnen bedrijven niet vanzelf verdwijnen. “Ga als werkgever dus na of de salarisverschillen tussen functies in je bedrijf nog te verklaren zijn”, zegt ze. Met de Wet loontransparantie moeten werkgevers dat straks ook kunnen uitleggen.

Meer weten?