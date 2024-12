Wall Street opent hoger na inflatiecijfers VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Het is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank de rente dan verder gaat verlagen om de economie te ondersteunen.

De inflatie in de grootste economie ter wereld kwam in november volgens verwachting uit op 2,7 procent, tegen 2,6 procent in oktober. Zonder de sterk schommelende prijzen van voeding en energie bleef de inflatie conform verwachting onveranderd op 3,3 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 44.325 punten. De brede S&P 500-index won 0,5 procent tot 6066 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 19.850 punten.

General Motors (GM) steeg een fractie, na de aankondiging van de autofabrikant om te stoppen met de ontwikkeling van een volledig zelfrijdende robotaxi. Als redenen noemt GM de aanzienlijke tijd en financiële middelen die nodig zijn voor het opschalen van de productie van de robotaxi en de toegenomen concurrentie op de markt. Het dochterbedrijf dat aan de robotaxi werkte, Cruise, wordt samengevoegd met andere afdelingen. GM zal de technologie achter de zelfrijdende auto's gebruiken in modellen van zijn automerken Chevrolet, Cadillac en Buick.