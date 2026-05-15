Wielrenster Bredewold wint opnieuw openingsetappe in Baskenland

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 15:32
ZARAUTZ (ANP/BELGA) - Wielrenster Mischa Bredewold heeft voor het derde jaar op rij de openingsetappe van de Itzulia Women (Ronde van Baskenland) op haar naam geschreven. De 25-jarige Nederlandse van SD Worx-Protime was na een sprint de sterkste van een groepje van vijf, onder wie landgenote Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) en Riejanne Markus (Lidl-Trek).
De heuvelachtige rit van 121 kilometer startte en finishte in het Spaanse Zarautz. De vijf rensters bleven in de slotkilometers een achtervolgende groep net voor. Bredewold won eerder deze maand ook al een etappe in de Vuelta Femenina.
De Itzulia Women bestaat dit jaar uit drie etappes. De Nederlandse Demi Vollering won drie (2022, 2024, 2025) van de vier edities van de wielerronde.
