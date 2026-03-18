Wall Street opent lager in aanloop naar rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers op Wall Street zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. De olieprijzen gingen omhoog door een dreiging van Iran voor nieuwe vergeldingsaanvallen op energiefaciliteiten in het Midden-Oosten na een aanval op een groot Iraans gasveld door Israël.

De Federal Reserve laat dan naar verwachting de rente in de Verenigde Staten opnieuw onveranderd. Daarnaast komt de Fed met nieuwe verwachtingen voor de economische groei en inflatie in de VS. De oorlog in het Midden-Oosten kan een impact gaan hebben op de economie, bijvoorbeeld doordat de inflatie wordt aangewakkerd door de sterk gestegen energieprijzen.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,3 procent lager op 46.849 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 6702 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 22.442 punten. Op dinsdag werden nog kleine winsten op de koersenborden gezet.

Topfunctionaris

Fed-voorzitter Jerome Powell geeft een toelichting op het rentebesluit, die nauwlettend bestudeerd zal worden voor aanwijzingen rond het toekomstige beleid. De Fed kan door alle onzekerheid over de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten langer wachten met een verdere renteverlaging.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg ruim 2 procent tot meer dan 98 dollar en Brentolie werd 4,5 procent duurder op ruim 108 dollar per vat. Daarnaast claimt Israël opnieuw een topfunctionaris van de Iraanse regering te hebben gedood.

Netflix

Bij de bedrijven kan Lululemon Athletica op aandacht rekenen. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, bekend van yogaleggings, kwam met kwartaalcijfers en steeg 2,5 procent. Lululemon is nog op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter na het vertrek van de topman eerder dit jaar.

Levensmiddelenconcern General Mills, de eigenaar van merken als Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, meldde eveneens resultaten en zakte 1 procent. Streamingdienst Netflix kreeg een koopadvies van zakenbank Citi en won 0,4 procent.