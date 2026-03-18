Opkomstpercentage schommelt begin van de middag rond 20 procent

DEN HAAG (ANP) - De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen ligt aan het begin van woensdagmiddag in veel gemeenten rond de 20 procent, met uitschieters beide kanten op. Zo heeft in Assen tot 13.00 uur 21 procent van de kiezers zijn of haar stem uitgebracht. In Nijmegen lag het opkomstpercentage rond dat tijdstip op 20,2.

In Helmond ligt het percentage iets lager: tot 13.00 uur is 16 procent van de kiezers gaan stemmen. Tilburg meldt een opkomst van 17 procent om 13.00 uur en Den Bosch zit daar iets boven met een opkomstpercentage van 18,7 om hetzelfde tijdstip. Van de kiezers in Goirle had tot 13.00 uur 21 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Met een opkomst van 28,7 procent steekt Hilvarenbeek erbovenuit.

In Staphorst is ruim een vierde van de kiesgerechtigden om 13.00 uur al gaan stemmen: 26,5 procent. In Baarn ligt het opkomstpercentage op 24 procent, in Ermelo op 22,7 en in Groningen op 22,6.