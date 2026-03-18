Rusland veroordeelt 'onaanvaardbare aanval' bij kerncentrale Iran

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland heeft boos gereageerd op een incident bij de kerncentrale in het Iraanse Bushehr. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een "onverantwoordelijke en volstrekt onaanvaardbare raketaanval" vlak bij een werkende reactor. Ze riep Israël en de Verenigde Staten op levens van Russen die in de centrale werken niet in gevaar te brengen.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldde eerder dat het door Iran was geïnformeerd over een aanval bij de mede door Rusland gebouwde kerncentrale. Iran maakte geen melding van schade of slachtoffers. Topman Rafael Grossi riep de strijdende partijen op tot "maximale terughoudendheid tijdens het conflict om het risico op een nucleair ongeval te voorkomen".

Internationaal bestaat bezorgdheid over zo'n incident. Nieuwssite Politico schreef deze week dat de Wereldgezondheidsorganisatie voorbereidingen treft voor een mogelijke nucleaire ramp als de oorlog in het Midden-Oosten verder escaleert.