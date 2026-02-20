Wall Street opent lager na cijfers inflatie en economische groei

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York gingen verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers reageerden op een belangrijk inflatiecijfer, de zogeheten prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen. Dat cijfer meet de veranderingen in de prijzen van goederen en diensten die door consumenten worden gekocht en heeft de voorkeur van de Amerikaanse centrale bank boven de gewone inflatie. Volgens het cijfer stegen de consumentenprijzen in december met 0,4 procent op maandbasis, wat iets sterker is dan verwacht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 49.254 punten en de brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 6849 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 22.648 punten.

Tevens werd bekend dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal veel zwakker is gegroeid dan verwacht door de shutdown van de federale overheid. Over heel 2025 groeide de grootste economie ter wereld met 2,2 procent.