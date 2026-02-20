ECONOMIE
Noren zorgen met zeventien gouden medailles voor record op Spelen

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 15:41
anp200226152 1
MILAAN (ANP) - Noorwegen heeft bij de Olympische Spelen in Milaan voor een record gezorgd. Biatleet Johannes Dale Skjevdal won het onderdeel 15 kilometer massastart en bezorgde zijn land daarmee de zeventiende gouden medaille.
Vier jaar geleden won Noorwegen bij de Winterspelen van Beijing zestien keer goud. De Scandinaviërs overtroffen daarmee het record van veertien keer goud, dat Canada in 2010 in Vancouver vestigde en op de Spelen van 2018 in Pyeongchang werd geëvenaard door de Noren en de Duitsers.
De Verenigde Staten zijn gastland Italië in het medailleklassement voorbijgegaan. Beide landen behaalden tot dusver negen gouden medailles. De Amerikanen hebben twaalf keer zilver en Italië vijf keer.
Nederland staat na 98 van de 116 onderdelen bij de Winterspelen op de zesde plek in de medaillespiegel met zes gouden, zeven zilveren en drie bronzen medailles. Er is nog één medaille nodig om op de zeventien behaalde plakken van Beijing 2022 uit te komen.
