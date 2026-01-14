ECONOMIE
Wall Street opent lager na resultaten grote Amerikaanse banken

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 16:05

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend, na de minnen een dag eerder. Beleggers op Wall Street hadden onder meer aandacht voor de grote Amerikaanse banken Bank of America, Citigroup en Wells Fargo die met kwartaalresultaten kwamen.
Bank of America ging in de vroege handel ruim 3 procent omlaag, ondanks beter dan verwachte cijfers. Wells Fargo leverde 4 procent in. De grote hypotheekverstrekker kampte afgelopen kwartaal met hoge kosten voor het schrappen van duizenden banen. Citigroup steeg juist licht.
Dinsdag kwam JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, al met cijfers. Die werden niet goed ontvangen, want het aandeel verloor die dag ruim 4 procent. Nu zakte JPMorgan Chase nog eens 0,3 procent.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening iets lager op 49.166 punten en de brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 6930 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1 procent tot 23.480 punten, mede door een verlies van ruim 2 procent voor AI-chipconcern en zwaargewicht Nvidia.
Daarnaast werden nog gegevens gemeld over de Amerikaanse detailhandelsverkopen. Die gingen in november, met koopjesfestijn Black Friday en de nationale feestdag Thanksgiving, omhoog na de lichte daling in oktober. De consumentenbestedingen zijn de motor van de Amerikaanse economie.
Coca-Cola stond licht in het rood. Volgens zakenkrant Financial Times ziet de frisdrankproducent af van een verkoop van de Britse koffieketen Costa Coffee door tegenvallende biedingen van investeringsmaatschappijen. Financial Times meldt dat de gesprekken met de laatste bieders in december zijn stopgezet door Coca-Cola.
