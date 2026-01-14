ECONOMIE
Denemarken versterkt militaire aanwezigheid Groenland per direct

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 16:11
anp140126138 1
NUUK (ANP/RTR/AFP) - Denemarken zegt "vanaf vandaag" de militaire aanwezigheid in Groenland te versterken. De aankondiging kwam vlak voor een cruciaal overleg over Groenland woensdag in Washington.
De militaire opschaling zou gebeuren in nauwe samenwerking met Groenland en de bondgenoten van Denemarken. Het land is lid van de NAVO en rekent dus ook de Verenigde Staten tot zijn bondgenoten, maar dat land heeft de afgelopen weken juist herhaaldelijk gedreigd Groenland in te nemen. Volgens president Donald Trump is dat nodig om de veiligheid van het arctische gebied te garanderen.
Volgens Denemarken worden ook militairen uit andere NAVO-landen betrokken bij de uitgebreide aanwezigheid in en om Groenland. Het is niet duidelijk uit welke landen die zouden komen en of die al zijn aangekomen.
Deense media meldden dat maandag een vliegtuig was geland in Groenland dat mogelijk militairen vervoerde. Dat zou kunnen gaan om een vooruitgeschoven eenheid die de komst van meer troepen voorbereidt.
