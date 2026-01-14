Oekraïne zoekt 2 miljoen ontduikers van militaire dienst

KYIV (ANP) - De nieuwe Oekraïense defensieminister Mychajlo Fedorov heeft gezegd dat 2 miljoen landgenoten worden gezocht voor het ontduiken van de mobilisatie. Ook zijn volgens hem 200.000 militairen ongeoorloofd afwezig.

Hij zei dat vlak voor zijn benoeming in een toespraak in het parlement, schrijven Oekraïense media. Het gaat volgens de Kyiv Independent om cijfers die zelden worden gedeeld. De nieuwssite meldt verder dat Oekraïne na bijna vier jaar oorlog kampt met een tekort aan mankracht en vooral de infanterie-eenheden meer moeite dan ooit hebben om de verliezen aan te vullen.

De meeste mannen mogen Oekraïne sinds de Russische invasie niet verlaten, omdat zij beschikbaar moeten zijn voor militaire dienst. Alleen mannen vanaf 25 jaar kunnen worden opgeroepen voor het leger.