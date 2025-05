Wall Street opent lager na tariefdreiging Trump, ook Apple zakt

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager geopend. Beleggers reageerden op het dreigement van president Donald Trump om vanaf 1 juni importheffingen van 50 procent op te leggen op goederen uit de Europese Unie. Volgens Trump gaan de onderhandelingen met de EU namelijk "nergens heen", zo schreef hij op zijn socialemediakanaal Truth Social.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 41.496 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,9 procent tot 5788 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent tot 18.705 punten.

Daarnaast dreigde de Amerikaanse president in een ander bericht om een tarief van minstens 25 procent te heffen op iPhones die in de Verenigde Staten worden verkocht, maar daar niet zijn gemaakt. Trump stelt dat hij Apple-topman Tim Cook al lang geleden heeft laten weten dat hij verwacht dat de smartphones voor de Amerikaanse markt in eigen land worden gemaakt "en niet in India of waar dan ook". Apple daalde 2,2 procent.

Beleggers maakten zich verder op voor een lang weekend. Maandag is Wall Street gesloten vanwege Memorial Day. Ook wordt gewacht op de verdere ontwikkelingen rond de plannen voor forse belastingverlagingen van Trump. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dreigt het enorme begrotingstekort van de Amerikaanse overheid verder op te lopen. De rentes op Amerikaanse staatsleningen liepen daardoor deze week flink op.

Deckers Outdoor raakte bijna 23 procent aan beurswaarde kwijt. De schoenenverkoper, bekend van het schoenenmerk UGG, waarschuwde voor een tegenvallende kwartaalomzet. Ook doet het bedrijf geen voorspellingen voor het hele boekjaar door de onzekerheid rond de Amerikaanse importheffingen.

Ross Stores kelderde 12,1 procent. De discountketen gaf een tegenvallende winstverwachting af voor het tweede kwartaal en trok de voorspellingen voor het hele boekjaar in. Het bedrijf waarschuwde daarbij dat de winstgevendheid onder druk zal staan als de importheffingen hoog blijven.