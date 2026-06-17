Wall Street opent licht hoger in afwachting rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - Wall Street is woensdag licht hoger geopend in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. Naar verwachting laat de Federal Reserve de rente dan onveranderd. SpaceX (plus 3 procent) ging verder omhoog, waarmee werd voortgeborduurd op de koerswinsten sinds de beursgang van het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk afgelopen vrijdag.

Het is het eerste rentebesluit van de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh. Hij is de opvolger van Jerome Powell, die geregeld felle kritiek kreeg van president Donald Trump omdat de Fed de rente niet sneller verlaagde. Warsh zal ook een toelichting geven op het rentebesluit die nauwlettend gevolgd zal worden voor opmerkingen over het toekomstige beleid. Mogelijk kan de Fed later dit jaar de rente gaan verhogen om de gestegen inflatie aan te pakken.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent hoger op 52.055 punten. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 7517 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent op 26.448 punten. Op dinsdag toonden de hoofdgraadmeters in New York een gemengd beeld na de sterke stijging op maandag door optimisme onder beleggers over de voorlopige vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten.

SpaceX

Sinds de recordbeursgang van SpaceX is het aandeel ruim 50 procent in waarde gestegen. Op dinsdag haalde SpaceX al Amazon in als het op vier na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld en nu komt Microsoft in het vizier. Om Microsoft in te halen moet de marktwaarde van SpaceX met nog eens 150 miljard dollar toenemen, aldus persbureau Bloomberg.

De chipfondsen stonden eveneens bij de winnaars. Broadcom, Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD), Intel en Nvidia werden tot 2,6 procent hoger gezet. Carmax verloor bijna 7 procent. De verkoper van gebruikte auto's maakte woensdag zijn kwartaalcijfers bekend.

De olieprijzen gingen omhoog na de sterke dalingen eerder deze week. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 76,90 dollar en Brentolie klom 1,2 procent tot 79,94 dollar per vat.