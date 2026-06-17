Omstreden huisarts: ik werd in media als kwakzalver neergezet

DEN HAAG (ANP) - Huisarts Rob Elens, die tijdens de coronapandemie in opspraak raakte omdat hij eigenstandig medicatie voorschreef die niet bedoeld was voor coronainfecties, vindt dat hij door de media is neergezet als een "kwakzalver". Dat heeft volgens hem een grote impact gehad op hemzelf en zijn gezin. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sommeerde hem meermaals te stoppen met zijn alternatieve behandeling. Die benadering vond hij "intimiderend", zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie.

Elens gebruikte bij wijze van proef een cocktail van malariamedicijnen, antibiotica en zink. Die was volgens hem effectief, want hij zag bij tien patiënten snelle verbetering. Maar de inspectie waarschuwde voor gevaarlijke bijwerkingen zoals hartritmestoornissen. Elens geeft toe dat de resultaten van zijn behandeling niet wetenschappelijk significant waren, "maar wel opvallend".

De arts kreeg een boete van 3000 euro omdat hij de middelen voorschreef voor corona. De hoogste bestuursrechter halveerde die boete later, maar hield staande dat de boete terecht was.