Wall Street opent licht lager na nieuwe recordstanden

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn licht lager begonnen aan een nieuwe handelsdag, nadat een dag eerder nieuwe recordstanden bij de Amerikaanse hoofdgraadmeters op de koersenborden werden gezet. Beleggers op Wall Street deden het even voorzichtig aan nu het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid door Iraanse aanvallen op Koeweit en Bahrein en Amerikaanse aanvallen op Iran.

De olieprijzen stegen meer dan 1 procent, waarmee een vervolg werd gegeven aan de opmars van deze week door onzekerheid over een mogelijke vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Daarvan profiteerden oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips met plussen tot 0,9 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,3 procent lager op 51.167. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 7596 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte ook 0,2 procent tot 27.023 punten. De Amerikaanse beurzen worden de afgelopen tijd vooral gestuwd door het aanhoudende optimisme over kunstmatige intelligentie (AI), waarbij de zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten aan de kant werden geschoven.

Loonstrookverwerker ADP kwam met cijfers over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Die groei viel in mei iets sterker uit dan verwacht. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

Chipfabrikant Marvell Technology was opnieuw een flinke winnaar en koerste zo'n 5 procent hoger. Een dag eerder sprong het aandeel al meer dan 32 procent omhoog nadat topman Jensen Huang van AI-chipconcern Nvidia Marvell de volgende "biljoen dollar-onderneming" noemde.

Verder waren er ook nog kwartaalresultaten van warenhuisketen Macy's, waarbij de verwachtingen voor heel dit jaar werden verhoogd. Aandelen van het bedrijf gingen desondanks 0,2 procent omlaag. Ook cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks opende de boeken. Dat aandeel werd ruim 6 procent lager gezet.

Aandelen van gamewinkelketen GameStop klommen 8,6 procent na cijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard dollar. Vorige maand kwam GameStop nog in het nieuws door een overnamebod op onlinemarktplaats eBay van bijna 56 miljard dollar. Dat bod werd verworpen door eBay.

Sherwin-Williams klom bijna 3 procent. Het Amerikaanse verfbedrijf en de Japanse branchegenoot Nippon Paint zien af van verdere overnamepogingen van AkzoNobel nadat begin vorige maand een bod werd verworpen.