Wall Street opent verdeeld na Trump-rally, focus op Fed-besluit

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag bij opening een wisselend beeld zien, na de sterke rally een dag eerder die volgde op de verkiezingswinst van Donald Trump. De terugkeer van Trump in het Witte Huis zorgde woensdag voor nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers verwachten dat Trump de belastingen voor bedrijven gaat verlagen en de regelgeving voor ondernemingen gaat versoepelen. Ook wil Trump hoge invoerheffingen opleggen op buitenlandse producten om zo de Amerikaanse industrie te steunen.

De beurshandel staat verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente met een kwart procentpunt verlagen. Beleggers zijn vooral benieuwd of Fed-president Jerome Powell iets gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel licht lager op 43.702 punten. De hoofdindex won een dag eerder 3,6 procent en boekte daarmee de grootste dagwinst sinds 2022. De brede S&P 500-index klom 0,4 procent naar 5951 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 19.158 punten.