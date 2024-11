Hoeveel kaas is nog goed voor je op een dag?

De Nederlanders en hun kaas, ze vullen er hun broodtrommeltjes mee, zetten het op tafel bij de borrel en strooien het graag 's avonds over de spaghetti. Maar is dat niet een beetje veel van het goede? Waarschijnlijk wel.

Nederlanders consumeren gemiddeld 22 kilo kaas per persoon per jaar. Volgens het Voedingscentrum is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid slechts 40 gram per persoon, wat neerkomt op 14,6 kilo per jaar. Daar zitten we dus ruim boven.

Maar hoe weet je nu hoeveel kaas je eet? Simpel: een voorgesneden plak weegt tussen de 25 en 30 gram. Snijd je zelf dan zal een plakje tussen de 15 en 30 gram wegen. Dus eigenlijk zou je niet meer dan een tot twee plakken kaas per dag moeten eten.

Waarom je het daar beter bij kunt laten? Kaas bevat veel verzadigde vetten en zout, beiden niet erg gezond. Verder zitten er wel goede stoffen in, zoals de vitamines A, B2 en B12, plus mineralen als calcium, fosfor, zink, magnesium en selenium. Ook zitten er veel eiwitten in kaas en geen koolhydraten.