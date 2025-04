Wall Street schiet omhoog na post Trump over importheffingen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York schoten omhoog na nieuwe uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump over importheffingen. Techgraadmeter Nasdaq steeg tussentijds met 10 procent, de sterkste stijging sinds oktober 2008.

Trump meldde op zijn socialmediaplatform Truth Social dat importtarieven worden verlaagd tot 10 procent voor landen die willen onderhandelen en geen tegenmaatregelen treffen. Ook wordt een pauze ingelast van negentig dagen om ruimte te bieden aan de onderhandelingen.