Bobsleeër Wesselink op Spelen tiende bij debuut in tweemansbob

Sport
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 22:06
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Bobsleeër Dave Wesselink is bij zijn debuut op de Olympische Spelen in de tweemansbob als tiende geëindigd. De 26-jarige Noord-Hollander kwam na vier runs in het Cortina Sliding Centre tot een totaaltijd van 3.43,32. Daarmee was hij 3,62 seconden langzamer dan de Duitse winnaar Johannes Lochner.
Wesselink was in de derde run opgeklommen van de dertiende naar de twaalfde plaats. Met 55,87 in de vierde run, goed voor de twaalfde tijd, wist hij nog twee plekken te stijgen. Hij eindigde qua tijd precies gelijk met de Fransman Romain Heinrich.
Lochner voerde een volledig Duits podium aan. Hij was met zijn remmer Georg Fleischhauer na vier afdalingen 1,34 seconde sneller dan Francesco Friedrich en 1,82 seconden sneller dan Adam Ammour.
