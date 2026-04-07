Wall Street sluit gemengd in aanloop naar deadline Trump aan Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine veranderingen gesloten. Beleggers waren terughoudend in aanloop naar de deadline die de Amerikaanse president Donald Trump Iran heeft gesteld om een deal te sluiten. De deadline verloopt om 02.00 uur Nederlandse tijd.

Trump wil dat Iran de Straat van Hormuz weer heropent voor de scheepvaart en dreigde met aanvallen op infrastructuur in het land als een deal uitblijft. Bemiddelaar Pakistan heeft de Verenigde Staten en Iran dinsdagavond om een wapenstilstand van twee weken gevraagd. Het land verzocht Iran de Straat van Hormuz in die periode te openen en vroeg Trump de deadline voor een akkoord te verlengen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 46.584,46 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent naar 6616,85 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent naar 22.017,85 punten. Maandag stegen de beurzen nog tot 0,5 procent.

Olieprijzen

Eerder op de dag kwam Trump met nieuwe dreigingen aan Iran. Op Truth Social schreef hij dat "een hele beschaving zal sterven, om nooit meer teruggebracht te worden. Ik wil niet dat dat gebeurt, maar het zal waarschijnlijk wel zo zijn".

De olieprijzen daalden licht na het voorstel van Pakistan, nadat ze eerder dinsdag nog stegen. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 2,7 procent goedkoper op 106,85 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 112,04 dollar per vat. De grote olieproducenten Chevron en ExxonMobil stegen 1,4 en 0,3 procent.

Intel

Intel klom 4,2 procent. De chipmaker liet weten zich aan te sluiten bij het Terafab-project van Elon Musk. In een fabriek in Texas moeten chips worden geproduceerd voor zijn bedrijven Tesla, SpaceX en xAI. De fabriek zal volgens Musk streven naar de productie van 1 terawatt aan rekenkracht per jaar.

Broadcom steeg 6,2 procent. Het chipbedrijf kondigde een deal aan met Google, waarbij Broadcom speciale processoren ontwikkelt en maakt voor het techbedrijf. Het dochterbedrijf van Alphabet (plus 1,8 procent) wil die gebruiken voor een nieuwe generatie AI-servers.

Farmaceut Gilead zakte 1 procent na overnamenieuws. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat het bedrijf voor 5 miljard dollar een Duitse ontwikkelaar van vernieuwende kankermedicijnen wil kopen.