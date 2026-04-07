Kamermeerderheid steunt verdere gesprekken over vergroening Tata

Economie
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 22:31
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet kan verder met het uitwerken van verduurzamingsafspraken met Tata Steel. De gezamenlijke intentieverklaring die afgelopen najaar werd getekend, krijgt van de meeste partijen in de Tweede Kamer op zijn minst het voordeel van de twijfel. Wel dringen veel Kamerfracties erop aan dat in de definitieve deal veel hardere afspraken komen over met name de beoogde gezondheids- en klimaatwinst.
Tata moet de uitstoot al flink terugdringen om aan de wet te voldoen. Daarnaast wil het bedrijf met financiële steun van de overheid extra stappen zetten om de staalproductie te vergroenen. Het kabinet is bereid daar tot 2 miljard euro voor uit te trekken, zodat de staalfabriek voor Nederland behouden kan blijven. Over de voorwaarden wordt nog verder onderhandeld.
Naast de regeringspartijen D66, VVD en CDA spraken onder meer GroenLinks-PvdA, PVV, JA21, BBB, SGP, ChristenUnie en SP steun uit voor verdere onderhandelingen. Zij legden in een Kamerdebat wel uiteenlopende eisen op tafel waar de zogenoemde maatwerkafspraak met Tata Steel aan moet voldoen.
