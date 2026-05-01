Wall Street sluit gemengd na vredesvoorstel Iran en reactie Trump

door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 22:14
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met een gemengd beeld gesloten. Beleggers hielden onder meer de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten in de gaten en hoopten op een akkoord om het conflict te beëindigen. De olieprijzen gingen verder omlaag.
Iran heeft vrijdag een nieuw vredesvoorstel naar de Verenigde Staten gestuurd via bemiddelaar Pakistan. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten "niet blij" te zijn met dat voorstel. Het land vraagt dingen "waar ik het niet mee eens kan zijn", zei Trump. Volgens hem vinden wel gesprekken plaats met Teheran, maar weten ze niet "wie hun leiders zijn".
De Dow-Jonesindex daalde 0,3 procent naar 49.499,27 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 7230,12 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent op 21.114,45 punten. Daarmee scherpten de laatste twee graadmeters hun recordslotstanden van donderdag verder aan.
